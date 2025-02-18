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Türk savunma sanayi IDEX & NAVDEX 2025 fuarında... Büyük ilgi var

Güncelleme Tarihi:

#Savunma Sanayi#IDEX & NAVDEX 2025#Fuar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 14:15

Türkiye'nin savunma sanayi alanında atmış olduğu eşsiz başarılı adımları IDEX & NAVDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda yankı buluyor. Dünyanın en çok kabul gören savunma sanayi ürünlerini yerli ve milli olarak üreten Türkiye, savaş paradigmalarını değiştirdi.

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IDEX & NAVDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi şehrinde gerçekleşecek. Beş gün boyunca devam edecek etkinliğe, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmî delegasyonların ve savunma sanayii üreticilerinin katılımı bekleniyor.

IDEX & NAVDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi şehrinde gerçekleşiyor.

Beş gün boyunca devam edecek etkinliğe, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmî delegasyonların ve savunma sanayii üreticilerinin katılımı bekleniyor.

Bölgenin en önemli savunma fuarı olan IDEX & NAVDEX 2025’e; Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle, 90 (doksan) Türk Savunma Sanayii firması katılım sağlayacak.

IDEX & NAVDEX 2025 Fuarı hakkında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:

"İstikrar sağlayıcı bir güç olarak, her geçen gün daha da gelişen Türk Savunma Sanayii, dünyadaki en önemli markalardan biri haline gelmiştir. Savunma sanayii şirketlerimizin her biri, geliştirdikleri ürünler ve imzaladıkları sözleşmelerle dünyanın en önemli firmaları arasında yerlerini her geçen gün daha da sağlamlaştırmaktadır. IDEX & NAVDEX 2025 kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirmek ve iş birliktelikleri geliştirmek üzere; 17-21 Şubat tarihleri arasında, 90 firmamız ile Abu Dabi’de olacağız. Ana entagratör firmalarımızın güçlü varlığının yanı sıra, inovasyonu teşvik eden ve teknolojinin geleceğini şekillendiren yirmi adet küçük ve orta ölçekli işletmemizin ortak stant katılımıyla gerçekleşecek olan bu fuar kapsamında çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşmeye iştirak edecek, imza törenlerine katılım sağlayacak, dünyanın dört bir yanından gelen önemli delegasyonları ağırlayacağız. Yoğun bir katılım ile yer alacağımız bu fuarın savunma sanayiimizin ulaştığı teknoloji seviyesini dünyaya göstermek adına önemli bir platform olduğunu değerlendiriyorum. Gerçekleşecek fuarın bölgedeki stratejik iş birlikteliklerimizi derinleştireceğini umut ediyor, iki ülke adına da hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Fuar süresince Türk Savunma Sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

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IDEX & NAVDEX 2025 - TÜRKİYE KATILIMCI FİRMA LİSTESİ  

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IDEX 2025

  1. 3E ELEKTRO OPTIK SISTEMLER SAN. VE TIC. LTD. STI.
  2. AC TASARIM
  3. AEROMAC AVIATION ENGINEER. & MAINTENANCE LTD.
  4. AKSA RUNFLAT SYSTEMS (TEK CAN GRUP)
  5. AMPHENOL
  6. ALP AVIATION
  7. ASELSAN
  8. ASISGUARD
  9. ASSAN GROUP MAKINE SAV. SAN. A.S.
  10. ATA SILAH SAN. A.S. (ATA ARMS)
  11. ATESCI
  12. AVAS METAL SAN. TIC. A.S.
  13. BASE STUDIO ARGE VE TEKNOLOJI SAN. A.S.
  14. BMC OTOMOTIV SAN. TIC. A.S.
  15. C TECH
  16. CANIK ARMS
  17. CES ADVANCED COMPOSITES
  18. EFOR GLOBAL
  19. ELEKTROLAND DEFENCE
  20. ENOVAS DEFENSE TECHNOLOGIES
  21. FEMSAN ELECTRIC MOTORS
  22. FENAC ENCODERS & SENSORS
  23. FNSS SAVUNMA SISTEMLERI A.S.
  24. FOKUS ADVANCED TECHNOLOGY ENGINEERING INC.
  25. GARANTI KOMPOZIT
  26. GLENAIR ITALIA SPA TURKIYE
  27. GOKSER R&D DEFENCE AND AVIATION
  28. HATSAN
  29. HAVELSAN
  30. HUGLU AV TUFEKLERI KOOP.
  31. KALE KALIP MAK. VE KALIP SAN. A.S.
  32. KARMETAL SAVUNMA MUHIMMAT SILAH TEK. A.S.
  33. KESBOX MOBILE UNITS
  34. KOLUMAN OTOMOTIV ENDUSTRISI A.S.
  35. KRATOS KOMPOZIT TEKNOLOJILERI A.S.
  36. MAKINE VE KIMYA ENDUSTRISI (MKE) INC.
  37. MATEC ELECTRONICS
  38. MIILUX OY
  39. MIDYAT PATLAYICI SAN. VE TIC. A.S.
  40. NUROL MAKINA
  41. NUROL TEKNOLOJI
  42. OPTIMA TECHNIC
  43. OTOKAR
  44. PALS
  45. PAVO GROUP
  46. PULLMAN SEAT SYSTEMS
  47. REPKON
  48. ROKETSAN
  49. RST
  50. SARSILMAZ SILAH. SAN. A.S.
  51. SDT SPACE & DEFENCE TECHNOLOGIES
  52. SINERJI YUKSEK TEKNOLOJI A.S.
  53. TEKOM DEFENCE AND AVIATION INDUSTRY INC.
  54. TIMSAN
  55. T-KALIP A.S.
  56. TRANSVARO
  57. TURAC DIS TIC. LTD.
  58. TURKISH AEROSPACE INDUSTRIES, INC
  59. TURMAKS 14-D63
  60. UNIFO GIDA SAN. VE SAV. TIC. A.S.
  61. YAKUPOGLU A.S. (YDS)
  62. YILMAZ MAKINA
  63. ACCELARATE SIMULATION TECHNOLOGIES
  64. BLITZ TECHNOLOGY
  65. DONMEZOGLU INFORMATION COMPANY
  66. ELECTRA IC CO
  67. GLOBAL WIRE HARNESS
  68. HELICOPTER PLATFORM CERTIFICATION ENG
  69. KEYVAN AVIATION
  70. KUARTIS TECHNOLOGY ENG CO
  71. KZ MECHATRONICS
  72. MECPROM MAKINA IMALAT SANAYI LTD. STI.
  73. MILDATA SAVUNMA SANAYI
  74. NESA HAVACILIK VE MUHENDISLIK A.S.
  75. ONUR HIGH-TECH
  76. PROMEC MECHANICAL
  77. ROBOTEYE ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS
  78. SIMTEK SIMULATION TECHNOLOGIES
  79. TAAC AVIATION TECHNOLOGIES
  80. TEOPS ELECTRO-OPTIC SYSTEMS CO.
  81. TUALCOM
  82. VOLO COMPOSITE SOLUTIONS CO. 

NAVDEX 2025

  1. ASELSAN
  2. ASFAT
  3. DEARSAN SHIPYARD
  4. DESAN SHIPYARD
  5. PEAKEYE GROUP
  6. STM
  7. TAIS SHIPYARDS
  8. YONCA SHIPYARD
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#Savunma Sanayi#IDEX & NAVDEX 2025#Fuar

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