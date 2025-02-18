Türk savunma sanayi IDEX & NAVDEX 2025 fuarında... Büyük ilgi var

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IDEX & NAVDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi şehrinde gerçekleşecek. Beş gün boyunca devam edecek etkinliğe, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmî delegasyonların ve savunma sanayii üreticilerinin katılımı bekleniyor.



IDEX & NAVDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi şehrinde gerçekleşiyor.



Beş gün boyunca devam edecek etkinliğe, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından resmî delegasyonların ve savunma sanayii üreticilerinin katılımı bekleniyor.



Bölgenin en önemli savunma fuarı olan IDEX & NAVDEX 2025’e; Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle, 90 (doksan) Türk Savunma Sanayii firması katılım sağlayacak.



IDEX & NAVDEX 2025 Fuarı hakkında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti:



"İstikrar sağlayıcı bir güç olarak, her geçen gün daha da gelişen Türk Savunma Sanayii, dünyadaki en önemli markalardan biri haline gelmiştir. Savunma sanayii şirketlerimizin her biri, geliştirdikleri ürünler ve imzaladıkları sözleşmelerle dünyanın en önemli firmaları arasında yerlerini her geçen gün daha da sağlamlaştırmaktadır. IDEX & NAVDEX 2025 kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirmek ve iş birliktelikleri geliştirmek üzere; 17-21 Şubat tarihleri arasında, 90 firmamız ile Abu Dabi’de olacağız. Ana entagratör firmalarımızın güçlü varlığının yanı sıra, inovasyonu teşvik eden ve teknolojinin geleceğini şekillendiren yirmi adet küçük ve orta ölçekli işletmemizin ortak stant katılımıyla gerçekleşecek olan bu fuar kapsamında çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşmeye iştirak edecek, imza törenlerine katılım sağlayacak, dünyanın dört bir yanından gelen önemli delegasyonları ağırlayacağız. Yoğun bir katılım ile yer alacağımız bu fuarın savunma sanayiimizin ulaştığı teknoloji seviyesini dünyaya göstermek adına önemli bir platform olduğunu değerlendiriyorum. Gerçekleşecek fuarın bölgedeki stratejik iş birlikteliklerimizi derinleştireceğini umut ediyor, iki ülke adına da hayırlara vesile olmasını diliyorum."



Fuar süresince Türk Savunma Sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

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IDEX & NAVDEX 2025 - TÜRKİYE KATILIMCI FİRMA LİSTESİ

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IDEX 2025

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NAVDEX 2025