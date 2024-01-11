  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Türk Hava Yolları'ndan ucuz bilet kampanyası
‹ Önceki Haber Altın yatırımcıları dikkat! Saat 16:30 kritik Altın yatırımcıları dikkat! Saat 16:30 kritik Sonraki Haber › Borsa yükseliş seyrinde Borsa yükseliş seyrinde

Türk Hava Yolları'ndan ucuz bilet kampanyası

11.01.2024 - 08:40 | Son Güncelleme :
Türk Hava Yolları'ndan ucuz bilet kampanyası | Genel Haberler

Türk Hava Yolları 11 Ocak-12 Ocak 2024 tarihlerinde alınan biletlerle yurt içi 16 Nisan-30 Mayıs 2024 tarihlerinde ucuz fiyattan uçuş imkanı sağlıyor.

Türk Hava Yolları yurt içi ucuz bilet kampanyalarına yenisini ekledi. Kampanya 11 Ocak 2024 - 12 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 16 Nisan 2024 – 30 Mayıs 2024 arasında olan biletler için geçerli olacak.

Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda indirimli biletler kullanılacak. KKTC Ercan Havalimanı'na giden uçaklarda geçerli olmayacak.

Haberin Devamı

Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly pakette 799 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL oldu.
Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette 1.189 TL olarak belirlendi.

Kampanya kapsamında 77 bin 500 koltuk ayrıldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.003 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.005 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.