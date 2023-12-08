  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • 'Türk balını birinciliğe taşıyacağız'
‹ Önceki Haber ABD işsizlik oranları açıklandı ABD işsizlik oranları açıklandı

'Türk balını birinciliğe taşıyacağız'

08.12.2023 - 17:22 | Son Güncelleme :
'Türk balını birinciliğe taşıyacağız' | Genel Haberler

Manisa’da üreticilere ana arı üretim kovanı dağıtan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Çok daha kaliteli üretim yapacağız, verimli üretim yapacağız. Kovan sayısında ikinciyiz, bal üretiminde üçüncüyüz. Hayır birinci olacağız. Çinlilerin çok ciddi bir mücadelesi var, onlardan daha iyi olacağız. Bir numaraya oturacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu’nda ana arı üretim kovanı dağıtım törenine katıldı. Törende Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binası tanıtıldı, arıcılık uygulamaları hakkında uzmanlar tarafından bilgi verildi.

Arıcılarla bir araya gelen Bakan Yumaklı, arıcılara ana arı üretim kovanlarını dağıttı. Üreticilere seslenen Bakan Yumaklı, binaların üreticiler için olduğunu belirterek, üretimin kalitenin artması için yanlarında olduklarını dile getirdi. Bakan Yumaklı, “Binaların aslında çok önemi yoktur, onun içine ne koyduğunuz önemlidir. 81 il müdürümüzü Ankara’da toplayıp çok şey söyledik. Bir şeyin altını çizdik. İl müdürlüklerimizin üreticilerimizin yeridir. Oranın her bir santimi bu Türkiye için üreten ister bitkisel ister hayvansal üretim için olsun emeğini döken, eli öpülesi diye tarif ettiğimizi üreticilerin yeri olmalı. Bu koltukların her biri sizin. Burada görev yapan mesai arkadaşlarım yaptığınızı işlerde ileri gitmeniz, verimli kaliteli üretim yapabilmeniz için buradalar. Bu devletin şanına yakışır bir yer olması gerekir ancak şunu unutmayın her beraberiz. Bu binaların içine ruhu hep birlikte koyacağız” diye konuştu.

Haberin Devamı

“TÜRK BALINI ÜÇÜNCÜLÜKTEN BİRİNCİLİĞE TAŞIYACAĞIZ”

Türkiye’nin arıcılık alanında birinciliği hedeflediğini ifade eden Bakan Yumaklı, Türk balının tercih edilebilir olması için çalıştıklarını söyledi. Bakan Yumaklı, “Çok daha kaliteli üretim yapacağız, verimli üretim yapacağız. Kovan sayısında ikinciyiz, bal üretiminde üçüncüyüz. Hayır birinci olacağız. Çinlilerin çok ciddi bir mücadelesi var, onlardan daha iyi olacağız. Bir numaraya oturacağız. Tüm gayretimiz burada meşhur Türk balının daha da tercih edilebilir olması, dünya pazarlarında yer alması için daha öncesinde Türkiye’de üretimi az olan ana arının üretimiyle alakalı bu kovanların dağıtımını yapacağız. Tüm Manisa çapında 2 bin 500 kovan dağıtılıyor. Bütün üretici kardeşlerime bereketli olmasını diliyorum. Türk balını biz üçüncülükten ikinciliğe, birinciliğe taşıyacağız” dedi.

Haberin Devamı

BAKAN YUMAKLI DAHA FAZLA ÜRETİM İSTEDİ

Bakan Yumaklı, “Ülkemizi Türkiye yüzyılında hak etiği yere getirmek için tarım alanında her şeyi yapacağız. El ele vereceğiz hep birlikte olacağız. Üreticilerimize hayırlı olsun” dedi. Arıcılara tek tek ana arı üretim kovanlarını dağıtan Bakan Yumaklı, arı ve bal üretimleriyle ilgili bilgiler aldı, daha fazla üretim yapmalarını istedi.

Törene Bakan Yumaklı’nın yanı sıra Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve arıcılar katıldı.

Bakan Yumaklı kovan dağıtımının ardından oda başkanlarıyla “Sektör Paydaşları Toplantısı”na katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen toplantıda tarım sektörü temsilcileri tarımda yaşanan sorunları ve üreticilerin beklentileri konularında Bakan Yumaklı’ya bilgi aktardı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
992 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
999 TL        
EURO
994 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.