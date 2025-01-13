TSB Başkanı Gülen, BES hedeflerini belirledi

Haberin Devamı

TSB'den yapılan açıklamaya göre, BES'te katılımcı sayısı yüzde 9,8 artışla 9,5 milyonu aşarken, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile sistemdeki toplam katılımcı sayısı 2024'ü 17,1 milyon katılımcıyla tamamladı. Sistemin toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı ve OKS dahil yüzde 62,2'lik artışla yıl sonunda 1,2 trilyon lirayı aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, son yıllarda güçlü büyümesini sürdüren BES'in 2024'ü tüm alanlarda büyüyerek kapattığının altını çizerek, "2025'te de BES hem katılımcılarının yüzünü daha da güldürecek hem de yeni katılımlarla yeni rekorlara imza atacak." ifadesini kullandı.

Yüzde 30'luk devlet katkısının BES'in büyümesinde en önemli itici güçlerden biri olduğunun altını çizen Gülen, "Devletimizin sisteme olan güveni ve desteği BES'i bugün ülkemiz finans sistemi içinde en önemli tasarruf araçlarından biri durumuna getirdi. 2024'te OKS dahil toplam katılımcı sayımız yüzde 7 artışla 17 milyon barajını geçerek 17,1 milyona ulaştı. Devlet katkısı dahil BES fon büyüklüğü 2024 başına göre yüzde 62,1 artarak 1 trilyon 140 milyar liraya yükselirken, devlet katkısı dahil OKS fon büyüklüğü 87,2 milyar liraya ulaştı. Sistemin toplam fon büyüklüğü ise yüzde 62,2 artarak 1 trilyon 227.2 milyar liraya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Gülen, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre BES'in ortalama fon getirisine yıllar itibarıyla 2022 dışında son 5 yıldır TÜFE'nin üzerinde seyrettiğini belirterek, "Bu da BES fonlarının istikrarlı biçimde katılımcılarına pozitif reel getiri sağladığını gösteriyor. 2024 rakamlarına göre BES fonları ortalama yüzde 47,1 getiriyle yüzde 44,4'lük TÜFE’nin üzerinde seyretti." açıklamasını yaptı.

BES'in son dönemdeki büyümesinde lokomotif rolü üstlenen 18 yaş altında da büyümenin tüm hızıyla sürdüğünü bildiren Gülen, şunları kaydetti:

"18 yaş altında 2024 başına göre katılımcı sayısında yüzde 39,8 büyümeyle 1 milyon 420 bin katılımcı sayısına ulaşılırken sözleşme sayısında yüzde 41,6 büyümeyle 1 milyon 597 bin sözleşmeye gelindi. Fon büyüklüğünde ise çok daha büyük bir ivmeyle yılbaşına göre yüzde 175,7 büyümeyle devlet katkısı dahil 34 milyar lira aşıldı."



"TES, EMEKLİLİKTE OLUŞACAK GELİR KAYBINI TELAFİ EDECEK"

Haberin Devamı

Gülen, devlet katkısından maksimum faydalanmak isteyen katılımcılar için 2025 yılı üst limitinin 93.619,80 lira olduğu ve bu katkıdan faydalanmak için 312.066 lira katkı payı yatırılması gerektiğini belirterek, sisteme olan ilginin yüzde 30'luk devlet katkısıyla birlikte 2025'te de artarak devam etmesini beklediklerini kaydetti.

BES'in, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) hayat bulmasıyla birlikte hem tasarrufları daha da hızlı bir şekilde artıracağını, hem de kamu emeklilik sistemine önemli bir destek oluşturacağının altını çizen Gülen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"BES'te 2025 gündeminde en öne çıkan konu TES. Birlik olarak hazırladığımız sektör model önerisinde TES, OKS'yi dönüştürecek şekilde, çalışana ek olarak işveren katkılı ve kapsamdaki tüm çalışanların mücbir sebepler dışında emeklilik şartlarını sağlayana kadar sistemde kalmalarını sağlayacak şekilde gerçek anlamda ikinci basamak olarak konumlandırıldı. TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak, ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlayan bir sistem olarak kurgulandı.



"TES'İN TASARRUFLARIN ARTIRILMASI KONUSUNDA ÇOK OLUMLU ETKİDE BULUNACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Haberin Devamı

Gülen, önümüzdeki 20 yılın tasarruf birikimi açısından Türkiye özelinde çalışma çağındaki üretken nüfusun artmasına bağlı olarak demografik fırsat penceresi sunduğuna vurgu yaparak, "Emeklilik sistemini güçlendirebilecek, kamu emeklilik sisteminin finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlayarak sürdürülebilir emeklilik sistemi oluşturulması ilk önceliğimiz olmakla birlikte, TES'in tasarrufların artırılması konusunda çok olumlu etkide bulunacağını değerlendiriyoruz. TES'in operasyonel altyapısı ve kurgusu ile fon yapısına ilişkin çalışmalar başta olmak üzere hazırlıklar SEDDK'nin liderliğinde ilgili kamu kurumları ve sektörümüzle istişare halinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BES'e yönelik 2025 büyüme tahminlerini de paylaşan Gülen, "TES'i devreye almadan, son yıllardaki büyüme oranlarını baz alarak bir tahmin üretmemiz durumunda BES için devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün 2025 yılı sonunda OKS dahil 2,2 trilyon liraya, katılımcı sayısında da OKS dahil 19,3 milyona ulaşacağını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.