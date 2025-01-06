Trump'a ChatGPT'nin yaratıcısından önemli destek

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Piyasaya sürdüğü ChatGPT robotu ile devrim yaratan yapay zeka şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, ABD başkanı seçilen Donald Trump ile her konuda aynı fikirde olmadığını ancak yeni ABD başkanıyla bürokrasinin yenilikleri engellediği konusunda hem fikir olduğunu açıkladı.

Bloomberg'e verdiği röportajda OpenAI CEO'su, Trump yönetimi altındaki yapay zeka alanına ilişkin umutlarını dile getirirken, bunun ABD'de inşa edilecek yeni altyapıya önemli yatırımlar yapılmasını gerektireceğine inandığını söyledi.

Ünlü CEO ABD'nin yapay zeka teknolojisine liderlik etmesi gerektiğini ancak bürokratik engellerin bunları zorlaştırdığını da söyledi.

Altman, kanunlardaki birçok düzenlemenin altyapı gelişimini engellediği tek sektörün yapay zeka olmadığını öne sürdü. Yatırım yaptığı füzyon enerjisi girişimi Helion için bunun bir engel olduğunu ekledi.

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Altman "Başkanla gerçekten derinden hemfikir olduğum şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şeyler inşa etmenin ne kadar zorlaştığıdır. Enerji santralleri, veri merkezleri ve bu tür şeyler. Bürokratik karmaşanın nasıl biriktiğini anlıyorum, ancak bu genel olarak ülkeye yardımcı olmuyor." dedi.

Temmuz ayında Helion, Washington Eyalet Sağlık Bakanlığı'ndan şirketin füzyon jeneratörünü çalıştırmak için radyoaktif yan ürün malzemeleri kullanmasına izin veren bir lisans aldı. Yapay zeka şirketleri veri merkezleri için çok büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyor.