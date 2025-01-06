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Trump'a ChatGPT'nin yaratıcısından önemli destek

Güncelleme Tarihi:

#Sam Altman#Big Para#Donald Trump
Trumpa ChatGPTnin yaratıcısından önemli destek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 10:29

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, yapay zeka sektöründe yenilikler yapma konusunda yeni ABD Başkanı Donald Trump ile hem fikir olduğunu söyledi.

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Piyasaya sürdüğü ChatGPT robotu ile devrim yaratan yapay zeka şirketi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, ABD başkanı seçilen Donald Trump ile her konuda aynı fikirde olmadığını ancak yeni ABD başkanıyla bürokrasinin yenilikleri engellediği konusunda hem fikir olduğunu açıkladı.

Bloomberg'e verdiği röportajda OpenAI CEO'su, Trump yönetimi altındaki yapay zeka alanına ilişkin umutlarını dile getirirken, bunun ABD'de inşa edilecek yeni altyapıya önemli yatırımlar yapılmasını gerektireceğine inandığını söyledi.

Ünlü CEO ABD'nin yapay zeka teknolojisine liderlik etmesi gerektiğini ancak bürokratik engellerin bunları zorlaştırdığını da söyledi.

Altman, kanunlardaki birçok düzenlemenin altyapı gelişimini engellediği tek sektörün yapay zeka olmadığını öne sürdü. Yatırım yaptığı füzyon enerjisi girişimi Helion için bunun bir engel olduğunu ekledi.

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Altman "Başkanla gerçekten derinden hemfikir olduğum şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şeyler inşa etmenin ne kadar zorlaştığıdır. Enerji santralleri, veri merkezleri ve bu tür şeyler. Bürokratik karmaşanın nasıl biriktiğini anlıyorum, ancak bu genel olarak ülkeye yardımcı olmuyor." dedi.

Temmuz ayında Helion, Washington Eyalet Sağlık Bakanlığı'ndan şirketin füzyon jeneratörünü çalıştırmak için radyoaktif yan ürün malzemeleri kullanmasına izin veren bir lisans aldı. Yapay zeka şirketleri veri merkezleri için çok büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyor.

 

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#Sam Altman#Big Para#Donald Trump

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