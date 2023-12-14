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Trafik sigortası poliçe limitleri arttı! İşte yeni oranlar

14.12.2023 - 07:31 | Son Güncelleme :
Trafik sigortası poliçe limitleri arttı! İşte yeni oranlar | Genel Haberler

Trafik sigortalarında her ay yüzde 2 yapılan artış 2024 yılından itibaren yüzde 5 olarak uygulanması kararı alındı. Ayrıca teminat tutarlarında da yükseliş gerçekleştirildi. Ayrıca kaza halinde ortaya çıkan maddi ve manevi teminatlarda da artış yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te oran ve limit güncellemelerine gidildi.

Yapılan değişiklikle birlikte 2024 yılında Ocak ayından itibaren başlamak üzere trafik sigortası primleri her ay yüzde 5 oranında artış yaşayacak.
Bunun dışında Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise hasar maliyet endeksi hesaplamasında yüzde 45 asgari ücret oranı, yüzde 30 harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçları yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile harcama endeksi-motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyatlarına göre artışlar yapılacak.

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Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkili de oldu.

KAZA OLURSA SİGORTA ŞİRKETİ MAKSİMUM NE KADAR ÖDEME YAPACAK?

Herhangi bir kaza anında kişi başına sağlık gideri, sakatlanma ve ölümde 1.8 milyon liraya, kaza başına İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlarda 9 milyon lira, Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar, Römork ile iş makineleri 18 milyon lira, Tarım Araçları ile Özel Amaçlı Araçlarda 9 milyon lira, Motosiklet ve Yük Motosikletinde 5.4 milyon liraya yükseltildi.

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Maddi hasarlarda ise araç başına 200 bin lira, kaza başına ise 400 bin liraya çıkarıldı. Böylece yüzde 67 oranında artış yaşanmış oldu. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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