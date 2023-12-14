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Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat garantisinin üst limiti yükseltildi

14.12.2023 - 07:27 | Son Güncelleme :
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat garantisinin üst limiti yükseltildi | Genel Haberler

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limiti 400 bin liradan 650 bin TL'ye çıktı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında TMSF Başkanlığı'ndan yayımlanan Fon Kurulu Kararı'na göre; halihazırda 400 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2024 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 650 bin TL olarak belirlendi.

Böylece bankanın iflası, el konulması gibi durumlarda mevduatın 650 bin liraya kadar olan kısmı devlet garantisi altına girmiş oldu.

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Başka bir deyişle banka iflas ederse mevduatın 650 bin liraya kadar olan kısmı mudilere ödenecek.


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