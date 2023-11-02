Toyota'dan büyük geri çağırma | Genel Haberler

Toyota, ABD'deki RAV4 modelinin 1.9 milyon adedini servislere geri çağırdı.

Dünyanın en büyük otomobil markalarından Toyota geçmişte yaşadığı hava yastığı sorunu sonrasında şimdi de akü sorunuyla başa çıkmaya çalışıyor.

Toyota, ABD'de yaklaşık 1.9 milyon RAV4 model aracını geri çağırdı. Güçlü dönüşler sırasında hareket edebilen ve potansiyel olarak yangına neden olabilecek aküler incelenecek.

2013-2018 MODEL YILLARINI KAPSIYOR

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Toyota, 2013-2018 model yılı aralığındaki RAV4'leri servise çağırdı. Yapılan açıklamada bazı RAV4'lerde 12 volt akülerin diğerlerine göre daha küçük üst boyutlara sahip olması nedeniyle tutma kelepçesinin doğru şekilde sıkılamaması nedeniyle akünün hareket edebileceğini ve pozitif kutbunun kelepçeye temas ederek kısa devreye neden olabileceği belirtildi.

DEĞİŞİM YAPILACAK

Marka, akü tutma kelepçesi, pozitif kutup başlığı kapağı ve akü tepsisi için iyileştirmelerin yapılacağını ve bunun da Aralık ayı sonuna kadar kullanıcılara duyurulacağını belirtti.

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