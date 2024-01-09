Tokyo Borsası son 34 yılın rekor seviyesinde! Asya'da piyasalar yükselişte, Avrupa karışık seyir izliyor | Genel Haberler

Tokyo Borsası, 1990 yılından bu yana en yüksek seviyesinden kapandı. Asya'nın diğer önemli borsaları da Tokyo Borsası'nı izledi. Avrupa'da ise piyasalar karışık seyirde açıldı.

ABD Wall Street borsalarındaki yükselişin takip edilmesiyle birlikte Tokyo'nun otuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Diğer Asya borsaları da Tokyo endeksindeki bu gelişmeyi takip ederek yükseldi.

ABD Merkez Bankası Fed'in bu yılki faiz oranlarına ilişkin planlarına ve bu hafta açıklanacak önemli enflasyon verilerine odaklanılmasıyla Asya borsalarında alımlar yaşandı.

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Tokyo - Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artışla 33763 puandan kapandı. Hong Kong - Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 16266 puanda. Shanghai - Composite endeksi ise yüzde 0,3 yükseliş kaydederek 2897 puandan kapandı.

Öte yandan Wall Street'te dün üç ana endeks de yükselişe geçmişti. Nasdaq endeksi yüzde ikiden fazla artış gösterdi. New York Dow Jones endeksi 0,6 yükselerek 37683 puandan kapanmıştı.



AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE



Avrupa'nın ana borsaları salı günü açılış işlemlerinde karışık bir seyir izliyor. Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.710 puana yükseldi.

Euro bölgesinde Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.445 puana gerilerken, Frankfurt DAX endeksi 16.716 puanda yatay seyretti.

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