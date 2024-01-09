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Halkbank açıkladı: ABD'de açılan ilk dava düştü

09.01.2024 - 12:09 | Son Güncelleme :
Halkbank açıkladı: ABD'de açılan ilk dava düştü | Genel Haberler

Halkbank, KAP'a yaptığı açıklamada ABD'de kendilerine açılan ilk davanın (Owens davası) düştüğünü açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Halkbank ABD'de devam eden dava ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Halkbank'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nde banka aleyhine açılan ilk hukuk davası (Owens davası), ilk olarak ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine 30 Ağustos 2023'te ABD Yüksek Mahkemesi'ne itirazda bulunuldu.

Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi, 5 Ocak 2024 tarihinde itirazı değerlendirdiğini ve 8 Ocak 2024 tarihindde itirazın reddedildiğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "Sonuç olarak, Bankamız aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açılan Owens davası kesin olarak reddedilmiştir" denildi. Banka ayrıca "Kararların yerine getirilmesi amacıyla 26 Temmuz 2023 tarihinde açılan ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davasının hukuki işlemleri halen devam etmektedir" açıklamasında bulundu. 


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