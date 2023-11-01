Togg'dan önemli uyarı: Dolandırıcılık girişimi söz konusu | Genel Haberler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, T10X teslimatlarına ilişkin kullanıcılarını uyardı.

Togg üretim ve teslimatlarına son hızla devam ederken dolandırıcılık faaliyeti içinde olan kişiler Togg kullanıcılarına yönelik harekete geçti.

Togg T10X için ödemeler sadece Trumore üzerinden mobil uygulama ile gerçekleştirildiğini duyuran Togg, resmi kanallar dışındaki oluşumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle:

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Son günlerde T10X teslimatı yaklaşan kullanıcılarımıza yönelik bir dolandırıcılık girişimi söz konusudur.

Çeşitli kanallardan kullanıcılarımıza ulaşan kötü niyetli kişiler, markamızın adını kullanarak, ödeme konusunda dolandırıcılık amaçlı hareket etmektedir.

T10X için ödeme işlemleri yalnızca Trumore mobil uygulamamız üzerinden gerçekleşmektedir.

Kullanıcılarımızın resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Markamıza güven duyan kişileri dolandırma amacı güden bu tip girişimlere karşı hukuki süreçleri başlattığımızı bilginize sunarız.

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