Togg'dan duyuru! NFT açık artırması ertelendi | Genel Haberler

Togg'un düzenlediği ön sipariş hakkı için yapılacak olan NFT açık artırması deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a sahip olmak için ön sipariş yapmak isteyenlere yönelik NFT açık artırması deprem nedeniyle ertelendi.

Togg'dan şu açıklama yapıldı:

Ülkemizi derinden sarsan depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, yaralarımızı saracağımız bir gündeyiz.

Bu sabah başlayacağını duyurduğumuz NFT açık artırmamız ileri bir tarihe ertelenmiştir.

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