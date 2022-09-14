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Togg'da sürpriz paylaşımın detayları belli oldu

14.09.2022 - 17:07
Togg'da sürpriz paylaşımın detayları belli oldu | Genel Haberler

Geçtiğimiz hafta Turkish Cargo uçağına yüklenip karlı ve dağlık alana götürülen Togg'un nerede olduğu belli oldu. Togg, Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine gittiği duyuruldu. Ushuaia'da karda, soğukta, çamurda testlere tabi tutulan Togg Güney Kutbu'na en yakın noktada da çalıştı.

Doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobil Togg'un başarılı testleri devam ediyor. Dünyanın her yerinde her şartta çalışan Togg şimdi de kutuplara gitti.

Geçtiğimiz hafta yapılan paylaşımla Togg karlı ve dağlık bir ortama Turkish Cargo uçağıyla taşınmıştı. Detaylar ise bugün Togg tarafından yapılan paylaşımla ortaya çıktı.

TOGG GÜNEY KUTBU'NDA

Togg'un SUV modeli Turkish Cargo uçağıyla Güney Kutbu'na taşındı. Arjantin'in Ushuaia kentinde akredite test merkezinde testlere tabi tutulacak Togg, zorlu şartların üstesinden geliyor.

Togg, karda, çamurda, soğukta dayanıklılık testlerini yaparken ABD'den sonra Türkiye'ye binlerce kilometre uzaktaki Arjantin'de de yüzünü göstermiş oldu.

"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

Togg'dan yapılan açıklamada "Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu’na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık!" denildi.

BU YIL İKİNCİ KARLI ORTAM TESTİ

2022 yılının başlarında da Togg karlı ortamda başarıyla testlerini gerçekleştirmişti. 2023 yılında satışa çıkacak olan Togg, 29 Ekim 2022 tarihinde fabrikası açılacak ve üretime başlanacak.

Böylece ilk Togg 29 Ekim 2022 tarihinde banttan inmiş olacak.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ

Togg, doğuştan elektrikli olarak üretildi. İçten yanmalı eski teknoloji yerine son teknolojinin ürünü olan Togg’u en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın test ettiği otomobil başarılara imza atıyor.

500 KİLOMETREYE KADAR MENZİL

Togg’un 500 kilometreye kadar menzili bulunacak ve hızlı şarjla bekleme süresini minimuma indirecek. 25 dakikanın altında yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşacak olan Togg, uzun seyahatlerde hızlı şarj avantajıyla uygun fiyatla yol almayı sağlayacak.

SUV segmentinde yeni bir çığır açacak olan Togg vatandaşlar tarafından her fuar alanında ilgiyle karşılanıyor.

İNTERNETE BAĞLANABİLECEK

Togg, internete bağlanarak güncellemeleri alabilecek ve arıza durumunda uzaktan müdahale yapılabilecek. Otonom sürüşe de sahip olacak olan Togg güncel tasarımıyla beğeni topluyor.


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