Togg'a yerli üreticilerden parça tedariği | Genel Haberler

Parsan'ın bağlı ortaklığı ve Döktaş Dökümcülük Togg'a parça üretmeye başladı.

Parsan'ın bağlı ortaklığı Omtaş'a ait tesis, TOGG araçlarında kullanılacak parçaların tasarım ve onay süreçlerinde yer aldı. Başarılı olarak tamamlanan prototip ve test aşamaları sonrası tesiste proje parçalarının seri üretimine başlandı.

DÖKTAŞ DÖKÜM DE PARÇA ÜRETİMİNE BAŞLADI

Döktaş Orhangazi Demir Döküm ve Manisa Alüminyum Basınçlı Döküm tesislerinde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli araba üretimine destek vermek amacıyla TOGG araçlarında kullanılacak parçaların tasarım ve onay süreçlerinde yer almıştı. Başarılı olarak tamamlanan prototip ve test aşamaları sonrası; her iki tesiste proje parçalarının seri üretimine başlandı.

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