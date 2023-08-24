Arjantin borçla swaplarını kapatacak | Ekonomi Haberleri

Enflasyonu kontrol altına alamayan ve ekonomisi çöken Arjantin, IMF'ten alacağı 7,5 milyar doları Çin'den aldığı swap hattını kapatmak için kullanacak.

Arjantin ile IMF anlaştı ve 7,5 milyar dolarlık kaynak serbest bırakılacak. Bu gelişmeyle birlikte Arjantin yapacakları da ortaya çıkmaya başladı. Arjantin hükümeti, IMF'ten alınan parayla Çin ile olan swap hattını kapatmayı hedeflediği iddia edildi.

2.8 MİLYAR DOLARLIK SWAP

Arjantin ile Çin arasında 2.8 milyar dolar tutarında swap anlaşması yapılmıştı. Döviz rezervleri 8 milyar dolar ile ekside olan Arjantin, Çin Merkez Bankası'ndan Temmuz ayında kullandığı 1.7 milyar dolarlık swapı bu hafta ödeyecek.

7.5 milyar dolarlık IMF kredisinin 1 milyar doları da Latin Amerika Kalkınma Bankası'ndaki borçların ödemesinde kullanılacak.

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