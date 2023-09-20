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Togg teslimatları hız kazanıyor

20.09.2023 - 14:22 | Son Güncelleme :
Togg teslimatları hız kazanıyor | Genel Haberler

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) vites büyüttü. Kuruluşundan bu yana tek vardiya olarak üretim yapan Gemlik'teki fabrikada üretim çift vardiya olarak yapılmaya başlandı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte günlük 160 araç olan üretim sayısının da Ekim ayı ile birlikte 280 araç olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

Yüzde 23 Anadolu Grubu, yüzde 23 BMC, yüzde 23 Turkcell, yüzde 23 Zorlu Holding ve yüzde 8 Türkiye Odalar Borsalar Birliği TOBB ortaklığında kurulan Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun Gemlik'teki dev fabrikasında 9 saatlik tek vardiyadan 18 saatlik düzenli çift vardiya sistemine geçildi. Ek personel alımı da gerçekleştiren fabrikada günlük 160 olan araç üretim sayısı Ekim ayı itibariyle 280 olarak güncellenecek.

Yerli pazardaki faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Togg'un 2023 Temmuz sonrası fiyatları KDV artışı ile birlikte V1 RWD Standart Menzil - 1 milyon 227 bin 500 TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 329 bin 500 TL, V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 563 bin 500 lira anahtar teslim fiyatları olarak belirlenmişti. Temmuz sonrası araçlarını teslim alanlar zamlı fiyatlardan ödemelerini gerçekleştiriyor.

TOGG'UN YAZILIMA GÜNCELLEME GELİYOR

Türkiye'nin otomobili Togg'un işletim sistemi 2 aya kadar güncellenecek. Dünyadaki bir çok otomobil markası gibi Android Automotive OS işletim sistemini kullanan Togg'da yenilenen 14 versiyonla birlikte kendi işletim sistemini yenileyecek. Yenilenen işletim sistemi ile birlikte Togg sürücüleri YouTube uygulamasını araç park halindeyken kullanabilecek. Bir diğer yenilik ise farklı navigasyon uygulamaları da akıllı cihazda kullanılabilecek. Bu yeniliklerin yanı sıra akıllı cihazın yazılımda yapılan güncelleme ile şarj uygulamalarından araç içi elektronik sistemlerin birçoğunluğunda yeni kolaylıklar da kullanıcılara sağlanacak.


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