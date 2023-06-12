TİSK Başkanı konuştu! Asgari ücret ne kadar olacak? | Genel Haberler

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. Akkol "Enflasyon düşüş trendinde. Buna rağmen işverenler olarak ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. Masaya olumlu bir hava katıyor. Yılsonu beklensin görüşümüz yok. İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir bir tutardır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, TL konuşacağız. En hızlı şekilde mutabakatla tamamlama gayesindeyiz" dedi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin zam süreci yarın yapılacak ilk toplantıyla başlayacak. Toplantı öncesinde TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akkol, asgari ücrete ara dönem artışının yapılması için mutabık olduklarını bunun da masaya olumlu hava kattığını söyledi. İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir bir tutar üzerinde olacaklarını ve Türk Lirası üzerinden konuşacaklarını belirtti. Sürecin en hızlı şekilde mutabakatla tamamlanması gayesinde olduklarını belirten Akkol, işveren desteğinin artırılması için bakana taleplerini ilettiklerini ifade etti.

Akkol'un açıklaması şöyle:

Enflasyon düşüş trendinde. Buna rağmen işverenler olarak ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. Masaya olumlu bir hava katıyor. Yılsonu beklensin görüşümüz yok. İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir bir tutardır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, TL konuşacağız. En hızlı şekilde mutabakatla tamamlama gayesindeyiz. İşverenlerin istihdamı devam ettirmesi, çalışanların gelirinin artması çok kritik. Bu iki konuyu gündemimizde tutacağız. İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusunda bakanımıza talebimizi arz ettik. Belli büyüklükteki işverenlerin üstünde yük var. TİSK olarak çalışanlar tarafında gelir vergisi oranlarının düşürülmesi konusu var. Ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmıyor. Dünyadaki 5 ülkeden biri olduk. Bu tür güzel uygulamaları artırmaya ihtiyacımız var. Gelir vergisi dilim ve oranlarında güncellemeler yapılabilir. Güncellemelerin TİSK olarak altına imzamızı atmaya devam edeceğiz.

Belirli seviyeler var, geçtiğimiz yıllarda verilen, onların devamı var. Geçen yılki desteğe verilen desteğin devamını arzu ediyoruz.

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