  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • TİSK Başkanı konuştu! Asgari ücret ne kadar olacak?
‹ Önceki Haber Bursalı girişimcilerden 'Akıllı kaynak izi takip sensörü' Bursalı girişimcilerden 'Akıllı kaynak izi takip sensörü' Sonraki Haber › Cevdet Yılmaz: Temel meselemiz halkımızın refahı olacak Cevdet Yılmaz: Temel meselemiz halkımızın refahı olacak

TİSK Başkanı konuştu! Asgari ücret ne kadar olacak?

12.06.2023 - 12:27 | Son Güncelleme :
TİSK Başkanı konuştu! Asgari ücret ne kadar olacak? | Genel Haberler

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. Akkol "Enflasyon düşüş trendinde. Buna rağmen işverenler olarak ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. Masaya olumlu bir hava katıyor. Yılsonu beklensin görüşümüz yok. İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir bir tutardır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, TL konuşacağız. En hızlı şekilde mutabakatla tamamlama gayesindeyiz" dedi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin zam süreci yarın yapılacak ilk toplantıyla başlayacak. Toplantı öncesinde TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akkol, asgari ücrete ara dönem artışının yapılması için mutabık olduklarını bunun da masaya olumlu hava kattığını söyledi. İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir bir tutar üzerinde olacaklarını ve Türk Lirası üzerinden konuşacaklarını belirtti. Sürecin en hızlı şekilde mutabakatla tamamlanması gayesinde olduklarını belirten Akkol, işveren desteğinin artırılması için bakana taleplerini ilettiklerini ifade etti.

Akkol'un açıklaması şöyle:

Enflasyon düşüş trendinde. Buna rağmen işverenler olarak ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. Masaya olumlu bir hava katıyor. Yılsonu beklensin görüşümüz yok. İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir bir tutardır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, TL konuşacağız. En hızlı şekilde mutabakatla tamamlama gayesindeyiz. İşverenlerin istihdamı devam ettirmesi, çalışanların gelirinin artması çok kritik. Bu iki konuyu gündemimizde tutacağız. İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusunda bakanımıza talebimizi arz ettik. Belli büyüklükteki işverenlerin üstünde yük var. TİSK olarak çalışanlar tarafında gelir vergisi oranlarının düşürülmesi konusu var. Ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmıyor. Dünyadaki 5 ülkeden biri olduk. Bu tür güzel uygulamaları artırmaya ihtiyacımız var. Gelir vergisi dilim ve oranlarında güncellemeler yapılabilir. Güncellemelerin TİSK olarak altına imzamızı atmaya devam edeceğiz.

Belirli seviyeler var, geçtiğimiz yıllarda verilen, onların devamı var. Geçen yılki desteğe verilen desteğin devamını arzu ediyoruz.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.015 TL        
EURO
1.006 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.