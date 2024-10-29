TikTok'un sahibi Çin'in en zengini oldu

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Hurun Araştırma Enstitüsü'ne göre ByteDance'ın kurucusu Zhang Yiming Çin'in en zenginleri listesinin başında yer alsa da, bu kişilerin birçoğunun net serveti geçtiğimiz yıl düşüş gösterdi.

Yıllık Hurun Çin Zenginler Listesi'ni yayınlayan enstitü, bu yıl listede yer alan girişimcilerin toplam servetinin bir önceki yıla göre %10 düşüşle 3 trilyon dolar olduğunu tespit etti.

ABD doları cinsinden net değerlerine göre milyarderlerin sayısı da 142 azalarak 753'e düştü. Hurun 2021'den bu yana 1.185 milyarder saydı.

Hurun raporunun başkanı ve baş araştırmacısı Rupert Hoogewerf, “Hurun Çin Zenginler Listesi, Çin ekonomisi ve borsaları zor bir yıl geçirdiği için eşi benzeri görülmemiş bir şekilde üçüncü yıl üst üste küçüldü” dedi.

Hurun'a göre ByteDance'dan Zhang 49.3 milyar dolarlık net değeriyle bu yıl ilk kez 1. sırada yer aldı. Popüler kısa video platformları Douyin ve TikTok'un ana şirketi olan ByteDance'ın geliri geçen yıl 110 milyar dolara ulaştı.

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Kendisi aynı zamanda 1980'lerde doğup Hurun listesinin başına geçen ilk kişi.

Şişelenmiş su patronu Zhong Shanshan, markası Nongfu Spring'in Şubat ayında tüketiciler tarafından şişelerinin tasarımları nedeniyle Çin'e sadakatsizlikle suçlanmasının ardından 47,9 milyar dolarla 2024'te ikinci sıraya geriledi.

Tepkiler Nongfu Spring'in milyarlarca dolarlık piyasa değerini yok etti.

Üçüncü sırada, oyun firmasının gelirlerinin artmasıyla 44,4 milyar dolar net değere ulaşan Tencent'in kurucusu Pony Ma yer alıyor.

Bu yılki Çin Zenginler Listesi'ne son yirmi yılın en düşük rakamı olan sadece 54 yeni isim eklendi. Yeni eklenenler arasında genç kullanıcılar arasında popüler bir sosyal medya ve yaşam tarzı platformu olan Xiaohongshu'nun kurucuları Charlwin Mao ve Miranda Qu Fang da bulunuyor.

Çin ekonomisi, COVID-19 salgınının ardından ülke bir emlak krizi ve değişken bir borsa ile boğuşurken gecikti. Politika yapıcıların, son aylarda azalan tüketim ve harcamaları teşvik etmek için büyük teşvik önlemleri açıklaması bekleniyor.