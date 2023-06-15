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TikTok, Güneydoğu Asya'ya milyarlarca dolar akıtacak

15.06.2023 - 15:39 | Son Güncelleme :
TikTok, Güneydoğu Asya'ya milyarlarca dolar akıtacak | Genel Haberler

Güneydoğu Asya, TikTok'un kullanıcı sayısı açısından en büyük pazarlarından biri olma özelliği koruyor.

 Çinli ByteDance'in sahibi olduğu kısa video uygulaması TikTok, veri güvenliğiyle ilgili küresel incelemenin yoğunlaşmasıyla bölgede iki katına çıktığı için önümüzdeki birkaç yıl içinde Güneydoğu Asya'ya milyarlarca dolar yatırım yapacağını açıkladı.

 Yarısı 30 yaşın altında olan 630 milyon toplu nüfusa sahip bir bölge olan Güneydoğu Asya, TikTok'un kullanıcı sayıları açısından en büyük pazarlarından biri ve uygulamaya her ay 325 milyondan fazla ziyaretçi çekiyor.

 Ancak platform, Sea'ya ait Shopee, Alibaba'ya ait Lazada ve GoTo'ya ait Tokopedia'nın daha büyük rakipleriyle karşı karşıya olduğu için, geniş kullanıcı tabanını bölgedeki büyük bir e-ticaret gelir kaynağına henüz çeviremedi.

 TikTok CEO'su Shou Zi Chew, uygulamanın bölgedeki sosyal ve ekonomik etkisini vurgulamak için Jakarta'da düzenlediği bir forumda "Önümüzdeki birkaç yıl içinde Endonezya ve Güneydoğu Asya'ya milyarlarca dolar yatırım yapacağız" dedi.

 TikTok, harcama planının ayrıntılı bir dökümünü sağlamadı, ancak e-ticaret platformu TikTok Shop'a katılmak isteyen küçük satıcıların eğitimine, reklamına ve desteklenmesine yatırım yapacağını bildirdi. 

 


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