Ticaret Bakanlığı'ndan fuar alanı harcamaları kararı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 25 Kasım 2024'te imzalanan söz konusu protokolün, ihracatçılara Eximbank tarafından prefinansman imkanı tanınması ve İGE tarafından teminat sağlanmasına yönelik olduğu kaydedildi.

Bu çerçevede fuar alanı yapım projelerindeki harcamaların prefinansman kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, bu destek için onay alan firmaların finansman ve teminat olanaklarından faydalanarak, Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarların niteliğinin artmasının amaçlandığına ve sektörün uluslararası rekabette öne çıkarılmasının hedeflendiğine işaret edildi.

Açıklamada, fuarcılık sektörünün ülke ekonomisi için rekor katkı sağladığına dikkat çekilerek, "Ocak-Kasım 2024'te 'diğer iş hizmetleri' ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk artışla 5,1 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de düzenlenen fuarlara geçen yıl yaklaşık 22 bin yabancı katılımcı ve 900 bin yabancı ziyaretçi iştirak etti." ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye'nin fuar alanlarının geçen yıl itibarıyla yaklaşık 767 bin metrekare kapasiteye ulaştığı bildirilen açıklamada, bu kapasitenin dünyadaki fuar alanlarının yüzde 1,7'sini oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkenin fuar alanları büyüklüğü açısından dünyada 10'uncu, Avrupa'da ise 6'ncı sırada yer aldığı aktarıldı.

Yeni fuar alanlarının yapımı ve mevcut alanların kapasitesinin artırılmasının sektörün gelişimine katkı sunduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulunca (YOİKK) 'yeni fuar alanlarının geliştirilmesi konusunda kamu-özel işbirliği çerçevesinde alternatif modellerin geliştirilmesi' eylemi kapsamında geçen yılın sonunda önemli bir rapora imza atılmıştır. Çalışmayla dünyada fuar alanı yapımında alternatif modeller araştırılarak örnek ülke uygulamaları incelenmiş ve ülkemiz özelinde model önerileri geliştirilmiştir."

"FUARCILIK SEKTÖRÜNE YATIRIMLAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

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Fuarcılık sektörüne yönelik çalışmalar doğrultusunda, "Yurt Dışı Etkinlik Organizatörlerinin Yetkilendirilmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Genelge"nin yürürlüğe girdiği bildirilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Yurt dışında gerçekleştirilen etkinliklerin sağlıklı bir şekilde işlemesi sağlanarak yurt dışında düzenlenen ticari etkinlikler, belirli kural ve şartlara bağlanmış, etkinliklerin denetimi standartlaştırılmıştır. Bu kapsamda, yurt dışı etkinlik organizasyonu düzenlemek üzere 18 organizatör yetkilendirilerek, ilgili mevzuat kapsamında geçen yıl hizmet sektörlerine yönelik 27 yurt dışı etkinlik organizasyonu düzenlenmiştir. Bakanlık olarak önemli bir büyüme potansiyeli barındıran fuarcılık sektörüne yatırımlar yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Ülkemizin bu alanda tanıtımının en iyi şekilde yapılması ve ülke ekonomimize katkısının üst seviyede gerçekleşmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."