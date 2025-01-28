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Ticaret Bakanlığı savunma istedi

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#Ticaret Bakanlığı#Savunma#Yangın
Ticaret Bakanlığı savunma istedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 12:40

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yangın malzemesi denetimlerinde 351 işletmeden savunma istendi

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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda; 27/01/2025 tarihli denetim faaliyetleri çerçevesinde işletme bulunmayan 4 il dışında, 77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde; denetlenen işletme sayısı 395, toplam denetlenen ürün sayısı 5.154 oldu.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351 olarak açıklandı.

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#Ticaret Bakanlığı#Savunma#Yangın

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