Ticaret Bakanlığı savunma istedi

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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda; 27/01/2025 tarihli denetim faaliyetleri çerçevesinde işletme bulunmayan 4 il dışında, 77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde; denetlenen işletme sayısı 395, toplam denetlenen ürün sayısı 5.154 oldu.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351 olarak açıklandı.