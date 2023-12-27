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THY'ye bir ödül daha

27.12.2023 - 12:13 | Son Güncelleme :
THY'ye bir ödül daha | Genel Haberler

Altın Lider Ödüllerinin üçüncüsü bu yıl 18-21 Aralık tarihlerinde sahiplerini buldu. Türkiye’de 2023 yılının en beğenilen 50 CEO'su belirlendi. Büyük ödülün sahibi Aras Kargo, Koton, Petrol Ofisi ve THY oldu.

İş dünyasında tüm paydaşların oylarıyla belirlenen 2023 yılının Altın Liderler CEO’ları düzenlenen tören ile ödüllerine kavuştu. Törenin açılış konuşmaları Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan tarafından yapıldı. 31 Mart - 22 Kasım tarihlerinde gerçekleşen oylama süreci rekor sayıda oy kullanımı ile sonuçlandı. Bu sene 73 bin 882 adet geçerli tekil oy kullanılan yarışmada Türkiye, en beğenilen liderlerini seçti.

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ALTIN LİDER ÖDÜLLERİ “BÜYÜK ÖDÜLÜ”NÜ DÖRT ŞİRKET KAZANDI

Bu sene dört liderlik kategorisinde de (CHRO-CMO-CFO-CEO) Altın Lider Ödülüne hak kazanan, Aras Kargo, Koton, Petrol Ofisi, THY Altın Lider Ödülleri “Büyük Ödülü”nün sahibi oldu.


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