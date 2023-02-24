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THY'nin yardımı İstanbul Valisi'ne teslim edildi

24.02.2023 - 14:59 | Son Güncelleme :
THY'nin yardımı İstanbul Valisi'ne teslim edildi | Genel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'Tek Yürek Türkiye' kampanyasında Türk Hava Yolları olarak 2 milyar TL bağışlayacağını açıklayan İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, nakti yardımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti.

THY, AFAD ve yetkili makamlarla birlikte bir iş birliği yaparak hem2 arama kurtarma ekipleri ve yardımların bölgeye gönderilmesine sağlamasının yanı sıra yaptığı ücretsiz tahliye uçuşlarıyla depremzedeleri taşıdı. Uçuşların yanı sıra deprem bölgesine bir mahalle kurarak bin konut projesi yapılacağını açıklayan hava yolu şirketi, ayrıca bin aileden her birer kişiyi THY ve iştirak şirketlerinde iş imkanı da sağlayacak. AFAD ve Kızılay koordinasyonun düzenlenen Tek Türkiye kampanyasına sessiz kalmayan Türk Hava Yolları İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, hava yolu şirketi olarak kampanyaya 2 milyar TL bağışlayacağını açıklamışlardı.

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYUYORUZ" 

THY İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Bolat ve beraberindeki heyet, depremzedeler için bağışladıkları 2 milyar TL'lik tutarlık maddi desteği bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti. 

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Bolat, "Ülkece çok güç bir dönemden geçmekteyiz. Fakat içerisinde bulunduğumuz güçlüğün boyutu her ne düzeyde olursa olsun, bunu bertaraf edecek güçte olan köklü bir ulusun evlatları olarak geçmişte yaşadığımız tüm zorlukların nasıl el birliğiyle üstesinden geldiysek, bugün de yine bir ve bütün olarak geleceğimize inancımız tam. Ülkemizin milli havayolu, Türk Hava Yolları olarak biz de 90 yıllık tarihimizde her güçlükte elimizi nasıl taşın altına koyduysak, bugün de koyuyor ve var gücümüzle afetzede illerimizin ve kardeşlerimizin mümkün olan en kısa sürede iyileşmeleri için projeler geliştiriyor ve gerçekleştiriyoruz” dedi. 

THY, 18 GÜNDE 344 BİN 742 VATANDAŞI ÜCRETSİZ TAŞIDI 

THY deprem bölgesine yaptığı tahliye operasyonlarına devam ediyor. Depremin ilk gününden bu zamana kadar geçen 18 günlük süreçte hava yolu şirketi bin 836 intikal seferiyle 347 bin 475 arama kurtarma ekibini bölgeye gelmesini sağladı. Ayrıca bin 915 tahliye uçuşuyla 344 bin 742 vatandaşı deprem bölgesinden ücretsiz taşıdı. Bugün içinde planlanan 104 sefer ile 17 bin 955 vatandaşın tahliyesi gerçekleşecek. Kargo uçuşlarını afetin yaşandığı günden itibaren aralıksız sürdüren Turkish Cargo, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından 369 kargo seferi ile 14 bin 295 ton yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırdı.


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