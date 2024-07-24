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THY'den yüzde 40'a varan indirim

24.07.2024 - 16:53 | Son Güncelleme :
THY'den yüzde 40'a varan indirim | Genel Haberler

Türk Hava Yolları, tatilini Turkish Airlines Holidays ile Almanya, Avusturya, Hollanda, İsviçre, Fransa, İspanya ve İtalya'daki seçili noktalara planlayan müşterilerine yüzde 40'a varan indirimler veriyor.

Türk Hava Yolları yeni bir kampanya başlattı. Tatilini Turkish Airlines Holidays ile Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Viyana, Amsterdam, Basel, Cenevre, Zürih, Paris, Nice, Marsilya, Barselona, Malaga, Katanya, Palermo, Napoli, Roma destinasyonlarına www.turkishairlinesholidays.com web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlar ile planlayanlara yüzde 40'a varan indirim sunuluyor.

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THY'den yapılan açıklamaya göre kampanya, 01.07.2024-30.09.2024 tarihleri arasında yapılacak olan rezervasyonlarda, konaklamanın 01.07.2024-31.10.2024 tarihleri arasında olması kaydı ile geçerli. Sadece www.turkishairlinesholidays.com web sitesi üzerinden yapılacak rezervasyonlar ile indirimden yararlanılabiliyor.


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