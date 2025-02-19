THY'den uzaktan çalışma kararı

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Türk Hava Yolları personelinin güvenliğini ve iş akışını korumak için önlemler almayı sürdürüyor. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal mesai düzeninde görev alan çalışanları için 20 Şubat 2025 Perşembe günü, vardiya düzeninde görev alan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan çalışanları için de 19 Şubat 2025 Çarşamba günü gece vardiyasında, 20 Şubat Perşembe günü sabah ve akşam vardiyasında uzaktan çalışma yapılacağını duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda normal mesai düzeni servisleri (08:00-17:00) hizmet vermeyecek.