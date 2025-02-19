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THY'den ucuz bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#THY#KKTC#Bilet
THYden ucuz bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:07

Türk Hava Yolları KKTC uçuşları için yeni bilet kampanyası düzenledi.

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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC seferlerinde, vergiler hariç 949 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak avantajlı biletleri satışa sundu.

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 18-20 Şubat'ta satın alacakları biletlerle 24 Şubat ile 26 Mart arasında KKTC'ye, her şey dahil tek yön, vergiler hariç 949 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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#THY#KKTC#Bilet

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