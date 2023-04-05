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THY'den ucuz bilet kampanyası

05.04.2023 - 07:44 | Son Güncelleme :
THY'den ucuz bilet kampanyası | Genel Haberler

Türk Hava Yolları yurt içi her yöne bilet fiyatlarını 449 liraya düşürdü.

Türk Hava Yolları yeni bilet kampanyası düzenledi. Yılın belirli periyotlarında ucuz bilet kampanyası düzenleyen THY bir yenisini daha açıkladı.

Kampanya 05 Nisan 2023 ve 06 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Ekim 2023 – 30 Kasım 2023 arasında olan biletler için geçerli olacak.

Seferler, Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarında geçerli olacak. Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamına alınmıyor.

Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak. Kampanya kapsamında sunulan ücrete tüm vergi ve harçlar dahil edildi. Kampanya kapsamında 94.975 adet koltuk arz edilecek.


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