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Gram altın tarihi yüksek seviyesinde

04.04.2023 - 17:17 | Son Güncelleme :
Gram altın tarihi yüksek seviyesinde | Altın Haberleri

Gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyesi olan 1252 liraya kadar yükseldi

Ons altının 2011 dolar seviyesine çıkmasıyla birlikte gram altın fiyatları da hızla yükseldi. Ons altın güne 1984 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1977 dolar en yüksek de 2025 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2022 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA TARİHİ YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Gram altın fiyatları da ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın güne 1224 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1220 lira, en yüksek de 1252 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1249 liradan alıcı buluyor.

GÜÇLÜ DURUŞ SERGİLİYOR

ABD'de bankacılık krizi sonrası Fed'in faiz faiz artırım hızını yavaşlatma ihtimalinin artması, OPEC+'ın üretim kısıntısına giderek petrolün fiyatını yükseltmesi ve bunun neticesinde de ABD'de enflasyonun yükselmesi ihtimali altına olan talebi artırıyor.

BORSA İSTANBUL DA HIZLI YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul da bir süredir içinde bulunduğu düşüş grafiğini terk etti ve yüzde 3'e yakın primle 4976 puan seviyelerinde işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin resesyon riskini yeniden ortaya çıkarması altını destekledi. Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş altın fiyatlarındaki hareketi yorumladı.

İşte o değerlendirme

ABD’de geçtiğimiz haftalarda takip ettiğimiz bankacılık krizi, ardından Fed’e yönelik faiz artış politikasında görülen düşüşlerin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu takip etmiştik. Dün ise OPEC tarafında görülen sürpriz üretim kesintisi kararı da akıllara resesyon riskini gündemde yerini almıştı. Bugün açıklanan ABD verilerinden açık iş sayısının 10 milyonun altına gelmesi ve dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 1 kadar düşmesi ve bu gelişmelerin dolar endeksinde düşüşe sebep olduğunu ve resesyon ihtimallerini güçlendirdiği görüşündeyiz.

FAİZ DÜŞMESİ İHTİMALİ ALTINI YÜKSELTTİ

Fed'in faiz artırımlarını bir kenara bırakıp faiz indirim patikasına girme olasılığına dikkat çeken Ata Yatırım Hazine Müdürü Yalaz Özkanlı, altının bu gelişmeyle primlendiğini söyledi.

Özkanlı'nın yorumu şöyle:

ABD'de fabrika siparişleri Şubat ayında yüzde -0,7 daraldı. Son gelen bu veri ile ABD fabrika siparişlerinde son dört ayda üçüncü kez daralma yaşanmış oldu. Veri sonrasında ABD tahvil getirileri 4 ay ve ötesi vadelerde 10 baz puan kadar geriledi. Bu gerileme piyasaların resesyon riskleri nedeni ile Fed'in faiz indirimlerine bu yıl başlayacağı öngörüsünü daha da sahiplendiğine işaret ediyor. Dolar faizlerinin düşeceği beklentisi ABD para biriminin zayıflamasına neden olarak paritenin 1,0950'ye kadar yükselmesine neden oldu. Buna bağlı olarak altın fiyatlarının da 2.020 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gözlemliyoruz.


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