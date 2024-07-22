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THY'den ücretsiz internet adımı

22.07.2024 - 17:52 | Son Güncelleme :
THY'den ücretsiz internet adımı | Genel Haberler

Türk Hava Yoları (THY) 2025 yılı sonu itibariyle filosunda bulunan tüm uçaklarında yolculara ücretsiz ve hızlı internet hizmeti sunacak.THY, mevcut filosunun yeni uçak içi bağlantı (IFC) teknolojileriyle güçlendirmeyi ve yeni uçakları daha verimli IFC teknolojileriyle donatmayı planlıyor. Yeni IFC teknolojilerinin entegrasyonu ile Türk Hava Yolları, yolcularının seyahat sırasında dijital tüketim alışkanlıklarına ilişkin beklentilerini karşılamayı hedefliyor.  Tüm filosu adına en iyi IFC hizmet

THY, mevcut filosunun yeni uçak içi bağlantı (IFC) teknolojileriyle güçlendirmeyi ve yeni uçakları daha verimli IFC teknolojileriyle donatmayı planlıyor. Yeni IFC teknolojilerinin entegrasyonu ile Türk Hava Yolları, yolcularının seyahat sırasında dijital tüketim alışkanlıklarına ilişkin beklentilerini karşılamayı hedefliyor. 

Tüm filosu adına en iyi IFC hizmet çözümlerini sunabilecek yerel ve uluslararası tedarikçilerle iş birliği görüşmeleri yapan bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, bu bağlantı hizmetine yönelik çözümlerin geliştirilmesinde Türk şirketlerine de destek sağlıyor. Bu bağlamda Türk Hava Yolları, sertifikalı havacılık ürünleri sağlayıcısı TCI Aircraft Interiors ve uydu teknolojilerinde bölgesel bir lider olan Türksatile bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. İmzalanan Mutabakat Zaptı, Türk Hava Yolları'nın milli kapasitesini kullanabilme gücünü ve Türk şirketlerinin IFC sektöründe varlık göstermelerine yönelik desteğini vurguluyor. Bu kapsamda 2025 yılı itibariyle filosunun büyük bir bölümünde sunduğu IFC hizmetini tüm filosuna yayarak, tüm yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı IFC hizmetini ücretsiz olarak sunabilecek.


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