  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • THY'den depremzede öğrencilere part-time iş imkanı
‹ Önceki Haber Bakan Nebati: Fırsatçılığa göz yumacak değiliz Bakan Nebati: Fırsatçılığa göz yumacak değiliz Sonraki Haber › Türk Traktör'den bedelsiz sermaye artırımı Türk Traktör'den bedelsiz sermaye artırımı

THY'den depremzede öğrencilere part-time iş imkanı

28.02.2023 - 06:55 | Son Güncelleme :
THY'den depremzede öğrencilere part-time iş imkanı | Genel Haberler

Türk Hava Yolları, depremden etkilenen öğrencilere yönelik Take-Off 101 (Anadolu Part-Time) Programı adlı iş alım ilanı açtı. THY'nin resmi internet sitesinde yer alan ilana göre sadece depremden etkilenen 11 ilde bulunan afetzede öğrenciler başvuru yapabilecek.

THY, depremden etkilenen öğrencilere yönelik kısa zamanlı işe alım ilanı açtı. THY’nin resmi internet sitesinden yayımlanan ilanda, sadece depremden etkilenen 11 ilde bulunan afetzede öğrenciler ile bu 11 ilde birinci dereceden yakını “afetzede” olarak değerlendirilen adayların başvuru yapabileceği belirtildi.

Başvuru ilanında üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. ya da 4. sınıf öğrencilerine Anadolu istasyonlarında part-time çalışma imkanı sunulacağı açıklandı.

İlan şartlarında T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak, 01.01.1997 sonrasında doğmuş olunması ve 2024 yılında mezun olma koşulu aranıyor. İş başvurusu yapacak afetzede öğrenciler, vardiyalı çalışma düzeninde THY ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilecek. Adaylardan ayrıca adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı istenirken, yapılacak İngilizce sınavında başarılı olma şartı da aranıyor.

THY’de afetzede öğrenciler için açılan iş ilanına 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde kendisi veya birinci dereceden yakını “afetzede” olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.001 TL        
EURO
996 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.