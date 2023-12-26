THY'den çalışanlarına 3 maaşa kadar ikramiye | Genel Haberler

Türk Hava Yolları ve iştiraklerine ilişkin ikramiyeler belli oldu. THY personellerine iki maaş, kabin ve kokpitte görev yapanlara 3 maaş, TGS çalışanlarına ise 40 bin lira ikramiye ödenecek.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, çalışanlarına ikramiye vermeye devam ediyor.

THY çalışanlarına 8 Ocak 2024 tarihinde maaşlarıyla birlikte iki maaş ikramiye yatacak. Kabin ve kokpitte görev yapan personele ise maaş yapılarındaki fark nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere üç maaş ikramiye verilecek.

THY'nin yüzde 50 iştiraki TGS Yer Hizmetleri çalışanları da 40 bin lira ikramiye almayı hak etti.

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