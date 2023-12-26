  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • THY'den çalışanlarına 3 maaşa kadar ikramiye
‹ Önceki Haber Bakan Bolat: Milli gelir kişi başı 12 bin 500 dolara yükselecek Bakan Bolat: Milli gelir kişi başı 12 bin 500 dolara yükselecek Sonraki Haber › Bakan Özhaseki: Sıkıntı konutlar için çözüm kentsel dönüşüm Bakan Özhaseki: Sıkıntı konutlar için çözüm kentsel dönüşüm

THY'den çalışanlarına 3 maaşa kadar ikramiye

26.12.2023 - 15:32 | Son Güncelleme :
THY'den çalışanlarına 3 maaşa kadar ikramiye | Genel Haberler

Türk Hava Yolları ve iştiraklerine ilişkin ikramiyeler belli oldu. THY personellerine iki maaş, kabin ve kokpitte görev yapanlara 3 maaş, TGS çalışanlarına ise 40 bin lira ikramiye ödenecek.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, çalışanlarına ikramiye vermeye devam ediyor.

THY çalışanlarına 8 Ocak 2024 tarihinde maaşlarıyla birlikte iki maaş ikramiye yatacak. Kabin ve kokpitte görev yapan personele ise maaş yapılarındaki fark nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere üç maaş ikramiye verilecek.

THY'nin yüzde 50 iştiraki TGS Yer Hizmetleri çalışanları da 40 bin lira ikramiye almayı hak etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.005 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
999 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.