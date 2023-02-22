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THY yeni şirket kurdu

22.02.2023 - 11:46 | Son Güncelleme :
THY yeni şirket kurdu | Genel Haberler

THY, yüzde 100 iştiraki olan "THY Destek Hizmetleri A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verdi.

Türk Hava Yolları, temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler ve süreçlerini de içeren her türlü destek hizmetleri ihtiyaçlarının yürütülmesi amacıyla THY Destek Hizmetleri A.Ş.'yi kurmaya karar verdi.

Şirketten şu açıklama yapıldı:

Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ve iştiraklerimizin ana faaliyet alanı dışında kalan temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler ve süreçlerini de içeren her türlü destek hizmetleri ihtiyaçlarının yürütülmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Destek Hizmetleri A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.


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