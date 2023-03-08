THY, şirketinin paylarını satıyor | Genel Haberler

"Ortaklığımızın uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz ana iş kollarımız dışında faaliyet gösteren iştirakimiz Vergi İade Aracılık A.Ş'de Ortaklığımızın sahip olduğu %30,00 oranındaki payların satışına karar vermiştir.

THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türk Hava Yolları, iştiraki olan Vergi İade Aracılık A.Ş.'nin yüzde 30 oranındaki paylarının satışına karar verdi.

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