THY, şirketinin paylarını satıyor | Genel Haberler

THY, şirketinin paylarını satıyor
Türk Hava Yolları, iştiraki olan Vergi İade Aracılık A.Ş.'nin yüzde 30 oranındaki paylarının satışına karar verdi.
Türk Hava Yolları iştirak şirketinde pay satışına karar verdi. Şirket, Vergi İade Aracılık A.Ş.'deki yüzde 30 payını satacak.
THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ortaklığımızın uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz ana iş kollarımız dışında faaliyet gösteren iştirakimiz Vergi İade Aracılık A.Ş'de Ortaklığımızın sahip olduğu %30,00 oranındaki payların satışına karar vermiştir.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."