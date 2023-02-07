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THY 4 ile bilet fiyatlarını 100 liraya sabitledi

07.02.2023 - 09:02 | Son Güncelleme :
THY 4 ile bilet fiyatlarını 100 liraya sabitledi | Genel Haberler

Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşların 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitlendiği duyuruldu.

THY’den uçuşlara ilişkin yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine insani yardım malzemesi ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 47 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzeninin sağlanabilmesi adına bu uçuşlar için rezervasyonunuzu; mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.


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