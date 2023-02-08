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THY 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyor

08.02.2023 - 13:43 | Son Güncelleme :
THY 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyor | Genel Haberler

THY "Vatandaşlarımızı afet bölgelerinden tahliye seferlerimiz devam ediyor. Bugün 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün THY'nin bugün 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye etmeyi planladığını söyledi.
Twitter'dan açıklama yapan Üstün "Vatandaşlarımızı afet bölgelerinden tahliye seferlerimiz devam ediyor. Dün 19.050 kişiyi taşıdık, bugün ise 30.000 kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir." dedi.


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