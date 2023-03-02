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THY, 2022 yılı net kârını açıkladı

02.03.2023 - 07:51 | Son Güncelleme :
THY, 2022 yılı net kârını açıkladı | Genel Haberler

THY, Kovid-19 pandemisinin ardından talepteki güçlü toparlanmayla birlikte 2022 yılını net 2.7 milyar dolar kâr ile tamamladı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, global havacılık sektörünün Kovid-19 salgınının ardından jeopolitik gerilimlerle, enflasyonist baskılarla ve operasyonel sorunlarla yüzleştiği bir yılın geride bırakıldığı belirtildi. Geniş uçuş ağı ve pandemi döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde rakiplerinden olumlu ayrıştığı vurgulanan açıklamada, THY'nin 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kâr ile tamamlandığı bildirildi. 

2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kâr kaydedildiği vurgulanırken, THY'nin 2022 yılında toplam gelirlerinin 18,4 milyar dolar ile 2019 yılını yüzde 39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi. Toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturan kargo gelirlerinin de söz konusu dönemde 2019 yılına göre yüzde 120 artış göstererek yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği aktarıldı. 

"TÜM MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN EMEĞİ VE EKİP RUHU VAR" 

Açıklamada, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın da görüşlerine yer verildi. Bolat, "Türk Hava Yolları olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var" dedi. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanların seferber edildiğine dikkat çeken Bolat'ın şu sözlerine yer verildi:

"Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle 6 Şubat'ta gerçekleşen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bugüne kadar 2 bin 400'ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kurtarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ayrıca 430 bin vatandaşımızın da bölgeden tahliyesini gerçekleştirdik. Deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için biz de elimizi taşın altına koyduk. AFAD'a yaptığımız 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1000 adet konutun inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığıyla çalışmalara başladık. Depremden etkilenen 1000 ailemizden 1'er kişiyi de istihdam ederek 1000 kişiyi Türk Hava Yolları ailesine katacağız." 

2022'DE YAKLAŞIK 72 MİLYON YOLCU TAŞIDI

THY'nin 2022 yılında dünyanın en genç ve modern filoları arasında yer alan 394 uçağıyla iç hatlarda yüzde 85,8, dış hatlarda ise yüzde 80,1 doluluk oranıyla yaklaşık 72 milyon yolcu taşıdığının belirtildi. Açıklamada, "Küresel enflasyon baskılarına rağmen akaryakıt hariç birim giderlerini 2022 yılında 2019 yılına göre yüzde 2 azaltarak güçlü maliyet yönetimini sürdürdü. Bunun sonucunda da Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar - EBITDAR) yaklaşık 5,4 milyar dolar oldu. 

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın yayımladığı verilere göre 2022 yılında küresel hava yolcu kapasitesi 2019 yılının yüzde 28 gerisinde kalırken, THY 2019 yılı kapasitesinin yüzde 7,5 üzerine çıkarak sektörün öncüsü oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol)'nün verilerine göre son üç yıldır Avrupa'nın en fazla uçan network taşıyıcısı olan ortaklığımız, 2022 yılında dünyanın en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan network hava yolu olarak küresel çapta dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Ülkemizin havacılık altyapısına olan yatırımlarının bir neticesi olarak da İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan havalimanı oldu" ifadelerine yer verildi. 

Öte yandan, son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 4 katına çıkarttığı belirtilen THY'nin, IATA verilerine göre de 2022 yılında dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını sürdürdüğü; geçen yıl İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek teknolojiyle donatılan yeni kargo operasyon merkezi olan SMARTIST'e taşınan Turkish Cargo'nun, dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da geliştirmeyi hedeflediği aktarıldı. 


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