Tesla'nın Model Y'yi üreteceği yer belirlendi | Genel Haberler

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, yenilenen Model Y'nin üretileceği fabrikayı açıkladı.

Tesla, yenilenen Model Y'nin Şanghay'daki fabrikada üretileceğini açıkladı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de yenilenmiş Model Y spor hizmet aracı için hazırlık çalışmalarını yürütürken seri üretime 2024 ortalarında başlayabilir.

Model Y'nin 2024 versiyonu yeni teker tasarımı, ambiyans aydınlatma ve çok daha belirgin iç ve dış değişikliklere sahip olacak.

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