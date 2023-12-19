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Tesla'dan maaşlara zam! En düşük saatlik ücret 22 dolar olacak

19.12.2023 - 07:32 | Son Güncelleme :
Tesla'dan maaşlara zam! En düşük saatlik ücret 22 dolar olacak | Genel Haberler

ABD'li elektrik araç üreticisi Tesla, Nevada'daki batarya fabrikasında çalışanların saatlik ücretlerini artırma kararı aldı.

Tesla personelinin maaşlarını artırmaya yönelik hamlede bulundu. Nevada'daki batarya fabrikasında çalışan işçilerin Ocak ayından itibaren bazı saatlik çalışanların ücretlerinde yüzde 10 oranında artış yapılacağı açıklandı.

Tesla en düşük saatlik çalışma ücretini 20 dolardan 22 dolara (saat başına yaklaşık 638 lira), en yükseği ise 30.65 dolarda 34.50 dolara (saat başına yaklaşık 1000 lira) çıkaracak.

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DİĞER SAATLİK ÜCRETLER DE GÜNCELLENİYOR

Tesla 26.20 ile 30.65 dolar arasında saatlik ücret alan işçilerin ücretlerini de saat başına 34.50 dolara çıkarıyor.

GÜNDE 8 SAATTEN HAFTADA EN AZ 40 SAAT ÇALIŞILIYOR

ABD'de bir işçi günde 8 saat, haftada ise 40 saat civarında çalışmış oluyor. Tesla'da 40 saat çalışan fabrika işçisi en düşük aylık 880 dolar (yaklaşık 25 bin 500 lira) en yüksek de 1380 dolar (yaklaşık 40 bin lira) kazanıyor.


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