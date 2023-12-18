  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Enerji devi BP'den Kızıldeniz kararı... Doğalgaz fiyatlarını yükseltti
‹ Önceki Haber Konut fiyatlarının artış hızı geriliyor Konut fiyatlarının artış hızı geriliyor

Enerji devi BP'den Kızıldeniz kararı... Doğalgaz fiyatlarını yükseltti

18.12.2023 - 17:22 | Son Güncelleme :
Enerji devi BP'den Kızıldeniz kararı... Doğalgaz fiyatlarını yükseltti | Genel Haberler

BP, bölgede artan saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'den olan tüm petrol tankeri geçişlerini askıya alacağını duyurdu. Karar sonrası Avrupa'da doğalgaz fiyatları yükseldi.

Petrol ve doğalgaz devi BP, bölgede yükselen gerilim ve ticari gemilere düzenlenen saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'den olan tüm tanker geçişlerini askıya alacaklarını duyurdu. Bloomberg'de yer alan habere göre şirket bölgede taşımacılık için kötüleşen durum nedeniyle geçici olarak bu kararı aldıklarını belirtti. Haberin ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 7.9 artış gösterdi. 

Haberin Devamı

TAŞIMACILIK ŞİRKETLERİ DE BENZER KARARI ALDI 

Dünyanın önde gelen taşımacılık şirketlerinden MSC de geçtiğimiz gün konteyner gemisinin Kızıl Deniz'de saldırıya uğramasının ardından bu rotayı kullanmayacaklarını açıklamıştı. Şirketten Şirket "Bu olay nedeniyle ve denizcilerimizin hayatını ve güvenliğini korumak amacıyla, Kızıldeniz geçişi güvenli hale gelene kadar MSC gemileri Süveyş Kanalı'ndan doğu ve batı yönlü geçiş yapmayacaktır. Şimdiden bazı servisler Ümit Burnu üzerinden geçecek şekilde yeniden yönlendirilecek" açıklaması yapılmıştı.

Bu kararın ardından taşımacılık devleri Hapag-Llyod ve Maersk de alternatif yollar bulacaklarını duyurmuştu. Şirketlerin Kızıldeniz'i kullanmama kararı, gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçmek yerine Afrika kıtasını dolaşmaları anlamına geliyor. Bu da gemilerin binlerce kilometre fazladan yol kat etmesi demek. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
975 TL        
BORSA
1.003 TL        
DOLAR
1.005 TL        
EURO
1.005 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.