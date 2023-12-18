Enerji devi BP'den Kızıldeniz kararı... Doğalgaz fiyatlarını yükseltti | Genel Haberler

BP, bölgede artan saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'den olan tüm petrol tankeri geçişlerini askıya alacağını duyurdu. Karar sonrası Avrupa'da doğalgaz fiyatları yükseldi.

Petrol ve doğalgaz devi BP, bölgede yükselen gerilim ve ticari gemilere düzenlenen saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'den olan tüm tanker geçişlerini askıya alacaklarını duyurdu. Bloomberg'de yer alan habere göre şirket bölgede taşımacılık için kötüleşen durum nedeniyle geçici olarak bu kararı aldıklarını belirtti. Haberin ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 7.9 artış gösterdi.

Haberin Devamı

TAŞIMACILIK ŞİRKETLERİ DE BENZER KARARI ALDI



Dünyanın önde gelen taşımacılık şirketlerinden MSC de geçtiğimiz gün konteyner gemisinin Kızıl Deniz'de saldırıya uğramasının ardından bu rotayı kullanmayacaklarını açıklamıştı. Şirketten Şirket "Bu olay nedeniyle ve denizcilerimizin hayatını ve güvenliğini korumak amacıyla, Kızıldeniz geçişi güvenli hale gelene kadar MSC gemileri Süveyş Kanalı'ndan doğu ve batı yönlü geçiş yapmayacaktır. Şimdiden bazı servisler Ümit Burnu üzerinden geçecek şekilde yeniden yönlendirilecek" açıklaması yapılmıştı.

Bu kararın ardından taşımacılık devleri Hapag-Llyod ve Maersk de alternatif yollar bulacaklarını duyurmuştu. Şirketlerin Kızıldeniz'i kullanmama kararı, gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçmek yerine Afrika kıtasını dolaşmaları anlamına geliyor. Bu da gemilerin binlerce kilometre fazladan yol kat etmesi demek.

Etiketler