Tesla yine fiyat indirdi | Genel Haberler

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de sattığı Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarını 3 ayda iki defa indirdi.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla fiyat indirimlerine devam ediyor. Çin'de satılan Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatları yüzde 6 ile 13,5 aralığında geriledi.

Model 3 için başlangıç fiyatı 265 bin 900 yuandan 229 bin 900 yuana düştü.

SADECE 2 MODEL SATIYOR

Tesla, Çin'de Model 3 ve Model Y satıyor. İki otomobilin satış fiyatı ABD fiyatının yüzde 24 ve 32 altında bulunuyor.

2 MODEL DAHA PAZARA GİRECEK

Çin pazarına girmesi beklenen Model S Plaid ve Model X Plaid araçları da 1 milyon 9 bin 900 yuan ve 1 milyon 39 bin 900 yuan olarak belirlendi.

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