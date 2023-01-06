Tesla yine fiyat indirdi | Genel Haberler

Tesla yine fiyat indirdi
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de sattığı Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarını 3 ayda iki defa indirdi.
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla fiyat indirimlerine devam ediyor. Çin'de satılan Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatları yüzde 6 ile 13,5 aralığında geriledi.
Model 3 için başlangıç fiyatı 265 bin 900 yuandan 229 bin 900 yuana düştü.
SADECE 2 MODEL SATIYOR
Tesla, Çin'de Model 3 ve Model Y satıyor. İki otomobilin satış fiyatı ABD fiyatının yüzde 24 ve 32 altında bulunuyor.
2 MODEL DAHA PAZARA GİRECEK
Çin pazarına girmesi beklenen Model S Plaid ve Model X Plaid araçları da 1 milyon 9 bin 900 yuan ve 1 milyon 39 bin 900 yuan olarak belirlendi.