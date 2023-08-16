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Tesla, Model S ve Model X fiyatlarını bir kez daha düşürdü

16.08.2023 - 10:18 | Son Güncelleme :
Tesla, Model S ve Model X fiyatlarını bir kez daha düşürdü | Genel Haberler

Tesla Inc., bu hafta Çin'de ikinci tur fiyat indirimini gerçekleştirdi.

Tesla Inc., bu hafta Çin'de ikinci tur fiyat indirimini gerçekleştirdi.

 Tesla, resmi WeChat hesabında yayınlanan bir şirket açıklamasına göre, birinci sınıf Model S sedan ve Model X spor hizmet aracının mevcut stokunun fiyatını 70.000 yuan (9.600 dolar) kadar düşürerek sırasıyla 754.900 yuan ve 836.000 yuan'a düşürdü. 

 Girişim, Tesla'nın Model Y SUV'un Uzun Menzilli ve Performans versiyonlarını 14.000 yuan düşürmesinden ve Model 3 sedanın temel versiyonu için bir sigorta sübvansiyonunu uzatmasından ve avantajı gelecek ayın sonuna kadar yerinde tutmasından sadece iki gün sonra geldi. 

 İndirimler, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki fiyat savaşını daha da hızlandırabilir ve BMW AG ve Mercedes-Benz Group AG gibi rakip premium otomobil üreticileri üzerinde aynı şeyi yapmaları için baskı oluşturabilir. Fiyat indirimlerinin yanı sıra, ücretsiz hızlı şarj kredileri ve yönlendirmeler için Tesla'nın gelişmiş otopilot sisteminin denemeleri gibi diğer teşvikler yürürlükte kalmaya devam ediyor.


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