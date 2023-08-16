Merakla bekleniyordu! iPhone 15 üretimi başlıyor | Genel Haberler

Apple Inc.'in yeni nesil iPhone 15'i, Hindistan operasyonları ile Çin'deki ana üretim üssü arasındaki farkı daha da daraltmak amacıyla Tamil Nadu'da üretime başlıyor.

Apple Inc.'in yeni nesil iPhone 15'i, Hindistan operasyonları ile Çin'deki ana üretim üssü arasındaki farkı daha da daraltmak amacıyla Tamil Nadu'da üretime başlıyor.

Kaynaklara göre, Sriperumbudur'daki bir Foxconn Technology Group tesisi, en yeni cihazları Çin'deki fabrikalardan sevkiyata başladıktan yalnızca haftalar sonra teslim etmeye hazırlanıyor, çünkü şirket Hindistan'dan gelen yeni iPhone'ların hacmini hızla artırmaya çalışıyor.

Cupertino, California merkezli şirket, Washington ile Pekin arasındaki gerilim ticareti daha az öngörülebilir hale getirirken, üretimini Çin'den uzaklaştırarak çeşitlendirmek ve en önemli ürünleri için tedarik zincirindeki riski azaltmak için çok yıllı bir proje üzerinde çalışıyor. Devlet Başkanı Narendra Modi yönetimindeki Hindistan, ABD ile daha yakın bağlar kurmaya ve kendisini bir üretim merkezi haline getirmeye çalıştı.

iPhone 14'ten önce, Apple'ın Hindistan'daki iPhone montajının yalnızca bir kısmı vardı ve bu da Çin üretimini altı ila dokuz ay geride bıraktı. Bu gecikme geçen yıl büyük ölçüde azaldı ve Apple, Mart ayı sonunda iPhone'larının yüzde 7'sini Hindistan'da üretti. Bu yılki hedef, Hindistan ve Çin'den sevkiyat zamanlamasında pariteye yaklaşmak.

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