  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Merakla bekleniyordu! iPhone 15 üretimi başlıyor
‹ Önceki Haber Tesla, Model S ve Model X fiyatlarını bir kez daha düşürdü Tesla, Model S ve Model X fiyatlarını bir kez daha düşürdü Sonraki Haber › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ortaya çıkan refahı paylaşacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ortaya çıkan refahı paylaşacağız

Merakla bekleniyordu! iPhone 15 üretimi başlıyor

16.08.2023 - 11:02 | Son Güncelleme :
Merakla bekleniyordu! iPhone 15 üretimi başlıyor | Genel Haberler

Apple Inc.'in yeni nesil iPhone 15'i, Hindistan operasyonları ile Çin'deki ana üretim üssü arasındaki farkı daha da daraltmak amacıyla Tamil Nadu'da üretime başlıyor.

Apple Inc.'in yeni nesil iPhone 15'i, Hindistan operasyonları ile Çin'deki ana üretim üssü arasındaki farkı daha da daraltmak amacıyla Tamil Nadu'da üretime başlıyor.

 Kaynaklara göre, Sriperumbudur'daki bir Foxconn Technology Group tesisi, en yeni cihazları Çin'deki fabrikalardan sevkiyata başladıktan yalnızca haftalar sonra teslim etmeye hazırlanıyor, çünkü şirket Hindistan'dan gelen yeni iPhone'ların hacmini hızla artırmaya çalışıyor.

 Cupertino, California merkezli şirket, Washington ile Pekin arasındaki gerilim ticareti daha az öngörülebilir hale getirirken, üretimini Çin'den uzaklaştırarak çeşitlendirmek ve en önemli ürünleri için tedarik zincirindeki riski azaltmak için çok yıllı bir proje üzerinde çalışıyor. Devlet Başkanı Narendra Modi yönetimindeki Hindistan, ABD ile daha yakın bağlar kurmaya ve kendisini bir üretim merkezi haline getirmeye çalıştı.

 iPhone 14'ten önce, Apple'ın Hindistan'daki iPhone montajının yalnızca bir kısmı vardı ve bu da Çin üretimini altı ila dokuz ay geride bıraktı. Bu gecikme geçen yıl büyük ölçüde azaldı ve Apple, Mart ayı sonunda iPhone'larının yüzde 7'sini Hindistan'da üretti. Bu yılki hedef, Hindistan ve Çin'den sevkiyat zamanlamasında pariteye yaklaşmak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
998 TL        
EURO
998 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.