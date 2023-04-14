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Tesla fiyat indirmeye devam ediyor

14.04.2023 - 07:33 | Son Güncelleme :
Tesla fiyat indirmeye devam ediyor | Genel Haberler

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Danimarka, Almanya ve Singapur'da satışta olan Model 3 ve Model Y varyantlarında fiyat indirdi.

Tesla fiyatlarını düşürmeye devam ediyor. Çin'de de fiyat indirimine giden şirket bu sefer Danimarka'da Model 3 ve Model Y araçlarında fiyat düşürdü.

Tesla Model 3 ve Model Y Performance donanımındaki araçlarında fiyatları yüzde 9,2'ye kadar indirme kararı aldı. Böylece Model 3 Performance fiyatı 426 bin 990 Danimarka Kronu'na, Model Y Performance için ise 456 bin 496 Danimarka Kronu'na fiyatlar gerilemiş oldu.

ALMANYA VE SİNGAPUR'DA DA FİYATLAR DÜŞTÜ

Singapur'da Model 3 ve Model Y fiyatlarına yüzde 4,3 ve yüzde 5 oranında indirim yapıldı. Tesla, Almanya'da Model 3 fiyatına 2 bin euro indirim yaptı ve fiyatı 41 bin 990 dolara indirdi. 

Model 3 Performance için fiyat yüzde 9,8 indirim ile 54 bin 990 euroya çekilirken, Model Y Performance için fiyat yüzde 9,2 düşürülerek 60 bin 990 dolara indirildi.


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