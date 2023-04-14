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Euro/dolar paritesi 1 yılın zirvesinde

14.04.2023 - 09:19 | Son Güncelleme :
Euro/dolar paritesi 1 yılın zirvesinde | Döviz Haberleri

ABD'de Mart ayı enflasyonun düşüş göstermesi, Fed'in bundan dolayı faiz artırım hamlesinin küçük kalacağı ve faiz indirim patikasına girişin başlayacağı beklentisiyle dolar küresel piyasalarda güç kaybetmeye devam ediyor.

Küresel piyasalar ABD'den gelen haberlerle yön bulmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan Mart ayı enflasyon verisiyle birlikte dolar düşüşe geçerken altın ve euro hızla yükselmeye başladı.

Mart ayı enflasyon verisindeki düşüş, Fed'in faiz artırım hızını azaltması, bundan sonra sadece bir kez daha faiz artırabileceği, sonrasında ise faiz indirimi sürecine girebileceği beklentilerini yükseltti.

Bu beklentilere paralel olarak değerlenen dolar küresel piyasalarda düşüşe geçti.

Euro, ABD doları karşısında 1,10755 ile Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı, şu sıralarda 1,10700'den işlem geçiyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Türkiye piyasalarında dolar 19,3530 lira, euro 21,4272 lira, gram altın ise 1270 lira seviyelerinden alıcı buluyor.


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