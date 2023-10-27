Tesla Çin'de fiyat artırdı | Genel Haberler

Tesla, Çin'de uyguladığı Model Y Performance modeli için indirimi geri aldı ve fiyat artırdı.

Tesla, Çin'de sattığı Model Y Performance spor kullanım aracının fiyatını 2 dolar artırdı. Marka, Ağustos ayında indirim yapmıştı.

Tesla'nın en gelişmiş elektrikli SUV aracı için fiyat 349 bin 900 yuandan 363 bin 900 yuana yükseldi. Başka bir deyişle 49 bin 740 dolar seviyelerinden satışa sunuluyor.

Uzun menzilli Model Y'nin fiyatında değişikliğe gidilmedi. Model Y Long Range dört çeker aracın fiyatı ABD'de 500 dolar arttı ve 48 bin 990 dolara yükseldi.

Etiketler