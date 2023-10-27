CZ'nin servetinde büyük düşüş | Bitcoin Haberleri

Binance'ın kurucusu ve sahibi Changpeng Zhao'nun serveti 11,9 milyar dolar eridi ve 17,2 milyar dolara düştü.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın sahibi Changpeng Zhao'nun servetinde büyük düşüş yaşandı. Zhao'nun serveti 11,9 milyar dolar düştü ve 17,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın geçen yıl Mart ayında 26 milyar dolara ulaşan serveti de sıfıra indi.

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