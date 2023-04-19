Tesla altıncı kez fiyat indirdi | Genel Haberler

Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD'de araç satış fiyatlarını bu yıl altıncı kez düşürme kararı aldı.

Tesla yeniden fiyat indirimine gitti. Küresel çapta artan elektrikli araç üretimi karşısında rekabet gücünü korumak için fiyat kırma politikasına giden Tesla, dünyanın farklı ülkelerinin ardından ABD'de bu yıl altıncı kez fiyatlarını düşürme kararı aldı.

Şirket Model Y Long Range ve Performance modelleri için fiyatı 3 bin dolar düşürdü. Model 3 Rear Wheel Drive için ise fiyat 2 bin dolar düşerek 39 bin 990 dolar oldu.

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