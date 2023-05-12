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Tesla, ABD'de fiyat yükseltti

12.05.2023 - 08:50 | Son Güncelleme :
Tesla, ABD'de fiyat yükseltti | Genel Haberler

Tesla, ABD'de sattığı Model 3 dışındaki tüm araçlarda fiyatları yükseltme kararı aldı.

Tesla, ABD'de fiyat artırımına gitti. Model S, Model X ve Model Y araçların fiyatları artırıldı.

Model S ve Model X araçların fiyatları 1000 dolar daha artırılırken Model Y yükseltilirken, Model Y'nin fiyatı 250 dolar arttı.

Model X'in fiyatı 98 bin 490 dolar, Model S'in fiyatı 88 bin 490 dolar oldu. Her iki modelin performans versiyonlarının fiyatları ise 108 bin 490 dolar oldu.

Model Y'nin normal versiyon fiyatı 47 bin 490 dolar, uzun menzil versiyonu 50 bin 490 dolar, performans versiyonu ise 54 bin 490 dolar oldu.


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