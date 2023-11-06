Tesla 760 bin liraya otomobil satacak | Genel Haberler

Tesla, Almanya'daki fabrikasında yeni bir model üretimine başlayacak. Elektrikli otomobilin fiyatının 25 bin euro olacağı açıklandı.

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, yeni bir model üretimi için kolları sıvadı. Milyarder iş insanı Elon Musk, Almanya'daki Tesla fabrikasında yeni bir model üretileceğini açıklamıştı.

Diğer Tesla modellerine kıyasla daha ucuza satılması beklenen yeni otomobilin fiyatının 25 bin euro (yaklaşık 760 bin lira) civarında olacağı açıklandı.

Yeni otomobilin ne zaman üretileceği ise henüz bilinmiyor.

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ALMANYA'DAKİ İŞÇİLERİN MAAŞLARINA ZAM

İş insanı Elon Musk cömert davranmaya başladı. ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Almanya'daki fabrikası için aldığı kararla 11 bin işçisine Kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4'lük ücret zammı vereceğini açıkladı.

SEKTÖR ORTALAMASININ ALTINDA ÇALIŞIYORLARDI

Sendikalar, Tesla'nın Almanya'da çalışan işçilerinin sektör ortalamasının altında ücret aldıklarını belirtmişti.

1500 EURO İKRAMİYE

Tesla, Aralık ayında enflasyonu dengelemek için çalışanlarına 1500 euro ikramiye vermiş ve Şubat ayından itibaren Alman işçilerin ücretleri 2500 euro daha artırıldı.

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