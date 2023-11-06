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Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Ekim ayı rekoru kırıldı

06.11.2023 - 10:56 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat açıkladı: İhracatta Ekim ayı rekoru kırıldı | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat " Ekim'de ihracat geçen yıla göre yüze 7,4 artarak 22,9 milyar dolara ulaşmıştır. Allah'a şükürler olsun. Tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim ayında tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını açıkladı. Bakan Bolat yaptığı açıklamada "Ekim'de ihracat geçen yıla göre yüze 7,4 artarak 22,9 milyar dolara ulaşmıştır. Allah'a şükürler olsun. Tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık" dedi.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

3,5 yıl önce patlak veren covid-19 pandemisi 2 yıl önce ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşı, artan büyük enflasyon dalgası gibi faktörler altında dünya ekonomisi yavaş ve dengesiz toparlanma sürecinde. 2023'te belirgin durgunluk yaşanmaktadır. Dünyadaki büyüme oranı 2023'te yüzde 3'e geri çekilmiştir. DTÖ bu yıl için yüzde 1,7 büyüme rakamını Ekim ayında dünya ticareti için büyümeyi yüzde 0,8'e çekmiştir.

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AB savaş ve enerji tedarikindeki sorunlardan en fazla etkilenen ekonomilerden biri olmuştur. AB'nin dünyadan ithalatı 2023 Ocak-Ağustos'ta yüzde 13,6 gerilemiştir. Bu da talebin ne kadar sert yavaşladığını gösteren bir veridir. Almanya ve Euro Bölgesi ekonomileri yılın üçüncü çeyreğinde daralma göstermiştir. Düşük talebin bir dönem daha devam etmesi bekleniyor.

2023 yılına dünya ve AB'deki şartlarla başlarken 6 Şubat'ta yaşadığımız yıkıcı deprem felaketi nedeniyle büyüme ve ihracat olarak olumsuz etkilerle karşılaştık. Şubat-Ekim arasında 6 milyar dolarlık ihracat kaybımız var. Genel dünya şartları çerçevesinde 2023 Ekim ayı rakamlarını açıklıyorum.

Tüm bu zorluklara rağmen aylık yükseliş Ağustos ve Eylül ayında devam etti. Ekim'de de yükselişini sürdürdü. Ekim'de ihracat geçen yıla göre yüze 7,4 artarak 22,9 milyar dolara ulaşmıştır. Allah'a şükürler olsun. Tarihin en yüksek Ekim ayı değerine ulaştık. Tüm ihracatçılarımızı ve Ticaret Bakanlığımız olarak değerli çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıkmış bulunmaktayız. İthalat Ekim ayında yüzde 1,3 oranında artarak 29,6 milyar dolar oldu. Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 15 gerileyerek 6,7 milyar dolar oldu. Katma değerli ihracatımızın payı ilk 10 ayda yüzde 40,3'e yükseldi.

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İhracatın ithalatı karşılama oranı 4,4 puan artarak %77,3 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,4 puan azalarak %87,7 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 13,2 puan azalarak %92,6 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 764 milyon dolar), Irak (1 milyar 322 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 253 milyon dolar) oldu. Ekim ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 760 milyon dolar), Rusya Federasyonu (3 milyar 291 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 606 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı %47,1 oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı %58,5 oldu.


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